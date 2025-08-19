Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Adli tatil ne zaman bitiyor 2025? Adli tatilde davalar görülür mü, mahkemeler açık mı, hangi davalara bakılır?

        2025 Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

        20 Temmuz'da başlayan adli tatil süreci devam ediyor. Adli tatil süresince yalnızca tutuklu ve acil dosyalar için nöbetçi mahkemeler görev yapıyor. Adli tatilin sona ermesiyle CHP kurultay iptali, MKE patlaması, FETÖ ve Hablemitoğlu cinayeti davaları yeniden görülecek. Peki, adli tatil ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 12:45 Güncelleme: 19.08.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Adli tatilin bitmesi için geri sayım başladı. 20 Temmuz itibarıyla başlayan tatil sürecinde Yargıtay ve Danıştay’da sadece nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi ise tatil kapsamı dışında olduğu için çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman bitiyor? İşte, son durum...

        • 2

          2025 ADLİ TATİL TARİHLERİ: ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

          Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl, 1 Eylül pazartesi Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

        • 3

          ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

          Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

          Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev alacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

          Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Amerikan futbolu!
        Amerikan futbolu!
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        İngiltere'de lüks ev sahiplerine yeni vergi hamlesi
        İngiltere'de lüks ev sahiplerine yeni vergi hamlesi
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde de risk artıyor
        Eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde de risk artıyor
        Habertürk Anasayfa