Adli tatil bitiş tarihi: Adli tatil ne zaman bitiyor?
Adli tatilin sona ereceği tarih gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. 20 Temmuz tarihinde başlayan adli tatil süresinde nüfus kayıtları, iş sözleşmesi, velayet ve vesayet gibi birçok dava nöbetçi mahkemelerce görülmeye devam ediyor. Peki, "Adli tatil ne zaman bitiyor?" İşte 2025 adli tatilin sona ereceği tarih...
- 1
Adli tatilin bitmesini kısa bir süre kalırken, dava süreci devam edenler, adli tatilin sona ereceği tarihi gündemine aldı. Adli tatil süresince bazı davalar nöbetçi mahkemeler tarafından görülmeye devam ediyor. Peki, Adli tatil bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
- 2
2025 ADLİ TATİL TARİHLERİ: ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl, 1 Eylül pazartesi Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.
- 3
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?
Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.
Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev alacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.
Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.
-