Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil bitiş tarihi 2024
Mahkemeler, hakimler, savcılar ve yargıtaylar her yıl temmuz ayında adli tatil dönemine giriyor. Bu yılki adli tatil dönemi ise 20 Temmuz'da başlamıştı. Bu kapsamda mahkemelerde işi olan kişiler adli tatilin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, adli tatil bitiş tarihi 2024…
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Adli tatilin ne zaman biteceğine ilişkin tarih araştırmaları başladı. Bilindiği üzere Danıştaylar ve Yargıtaylar her yıl temmuz ayında adli tatil dönemine giriyor. Bu yıl 20 Temmuz’da başlayan tatil döneminin sona ereceği tarih için Ağustos ayı işaret edilmişti. Mahkemelerde işi olan vatandaşlar tam tarihi öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, Adli tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?
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ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlıyor ve 31 Ağustos'ta sona eriyor.
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YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Eylül'de Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak.
Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.
ADLİ TATİLDE HANGİ MAHKEMELER AÇIK?
Adli tatilde yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.
Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.
Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.
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