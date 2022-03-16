Adli çalışanların izin dönemi olarak kabul gören adli tatil birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Adliyede işleri olan vatandaşlar 2022 adli tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini araştırıyor. Peki, Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının izinli olduğu Adli tatil dönemi ne zaman başlayacak? İşte, Adli tatil başlangıç tarihi 2022…