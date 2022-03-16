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Adli tatil başlangıç tarihi 2022: Adli tatil dönemi ne zaman başlayacak?

Adli tatil başlangıç tarihi 2022: Adli tatil ne zaman?

Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu izne çıktığı adli tatil döneminde, adliyede işleri olan vatandaşlar 2022 adli tatil başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, Adli tatil dönemi ne zaman başlayacak? İşte, 2022 Adli tatil başlangıç tarihi…

16.03.2022 - 13:53 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Adli çalışanların izin dönemi olarak kabul gören adli tatil birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor.  Adliyede işleri olan vatandaşlar 2022 adli tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini araştırıyor. Peki, Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının izinli  olduğu Adli tatil dönemi ne zaman başlayacak? İşte, Adli tatil başlangıç tarihi 2022…

  • 2022 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Yargı çalışanlarının toplu izinli olduğu adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

     

  • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

  • 2022 ADLİ TATİL BAŞLANGIÇ TARİHİ

    Adli Tatil başlangıcı: 20 Temmuz

    Adli Tatil bitişi: 31 Ağustos

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