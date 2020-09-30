Adıyamanlı kardeşler çiğ köfteyi fındıkla buluşturdu

Adıyaman'dan 2008 yılında Ordu'ya gelerek çiğ köfte bayileri açan ve daha sonra 40 ilde 400 bayiye ulaşma başarısı gösteren Yunus (33) ve Enver Demiral (30) Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden fındığı çiğ köfte ile buluşturmaya karar verdi. Bunun üzerine kardeşler, fındığı çiğ köftede kullanarak farklı bir damak tadına ulaştı.
Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Demiral, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, fındığın bölge için önemine dikkati çekerek, "Bilindiği üzere fındık hem ülkemiz hem de Ordu açısından son derece önemli bir ürün." dedi.
Fındığın binlerce insanın geçim kaynağı olduğun ifade eden Demiral, "Firma olarak böylesine önemli bir ürüne nasıl katma değer katabiliriz ve çiğ köftede nasıl değerlendirebiliriz diye çalışma başlattık. Yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının ardından fındık ile çiğ köfteyi buluşturmaya karar verdik. Bunu yaparak hem farklı bir damak tadı oluşturmak hem de fındık tüketimine katkı sunmak istedik. Ortaya ise muazzam bir lezzet çıktı." diye konuştu.
Karadeniz'in fındığı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi mutfağına özgü çiğ köfteyi buluşturmayı başardıklarını vurgulayan Demiral, "İlk önce tutar mı diye çekincelerimiz vardı. Ancak sonradan gördük ki fındıklı çiğ köfte herkes tarafından çok sevildi." değerlendirmesinde bulundu.
Demiral, 81 ilin tamamında bayi ağına ulaşmayı hedeflediklerini ve 1000'den fazla da istihdam sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.
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