Adıyamanlı kaporta ustasının plak ve kaset merakı

08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adıyaman'da Küçük Sanayi Sitesi'nde kaporta ustası olarak çalışan Kenan Sarıkaya, yıllar önce biriktirmeye başladığı yaklaşık 2 bin plak ve 1000 kasetten oluşan koleksiyonunu evinde sergiliyor.
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Sarıkaya, çok sayıda plak, makara bant ve kaset ile odasında koleksiyon oluşturdu.
Koleksiyonunu sergilediği odasında her gün 2 saat plak dinleyerek huzur bulan Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok eski yıllarda evinde radyo bulunduğunu ve çok fazla şarkı dinlediğini söyledi.
Daha sonra kaset merakının başladığını anlatan Sarıkaya, şöyle konuştu:
"Kasetleri biriktirmeye başladım. Aslında bunu yaparken anı olarak kalsın diyordum. 2000'li yıllarda ise plak merakım başladı. Plak toplamaya başladım. Merakım halen devam ediyor. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Biriktirdiğim plak ve kasetleri odamda sergiliyorum. Ölene kadar merakım gitmeyecek. Odamda yaklaşık 2 bin plak ve 1000 kaset bulunuyor. Ben evde olmadığım zaman kimse odama giremez. Odama giren kişiler de şaşkınlığını gizleyemiyor. Plakta dinlediğim müziğin tadını hiçbir şey vermiyor. Kasetleri plaklardan dolduruyorum. Sevdiğim kaset ve plakları biriktirdim."
Koleksiyonunda genelde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay'ın eserlerinin olduğunu söyleyen Sarıkaya, koleksiyonunda Müslüm Gürses'in 1970'li yıllarda çıkardığı kasetlerin olduğunu, eski plaklar arasında da 50 yıllık olanların bulunduğunu kaydetti.
- "Koleksiyonuma maddi teklifler yapanlar oldu"
Teknolojiye rağmen plaktan müzik dinlemenin farklı hissettirdiğini vurgulayan Sarıkaya, şunları kaydetti:
"Plak insana ayrı bir zevk veriyor. İnternet, CD, flaş bellekten dinlediğim şarkının tadı yok. Plaktan dinlemek daha ayrı bir keyif veriyor. Koleksiyonumu elimden çıkartmayı düşünmüyorum. Ömrüm yettiği sürece koleksiyonumu daha da çoğaltmayı düşünüyorum. Koleksiyonuma maddi teklifler yapanlar oldu, hiçbir zaman düşünmedim hatta il dışından bile plak ve kasetlerime teklif geldi ama kabul etmedim."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!