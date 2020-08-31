Adıyamanlı kadınlar maske üretimi mesaisinde

Adıyaman Belediyesi, Toplumsal ve Gelişim Merkezi (TOGEM),Halk Eğitim Merkezi ile İşkur'un katkılarıyla oluşturulan kursta, kadınlar Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında önemli bir misyon üstlenen maskelerin üretimi için mesai yapıyor.Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Kadın Kültür Merkezi'ndeki 23 kursiyer kadın, kentteki kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kolları sıvayarak günde 300 maske üretiyor.Kursta öğretici olarak görev yapan Filiz Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 yıldır kültür merkezinde görev yapığını ve bu yıl da salgın dolayısıyla maske üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.Buradaki 23 kursiyerin İŞKUR istihdamlı olduğunu dile getiren Koyuncu, şöyle konuştu:"Maske fikri, Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM),Adıyaman Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından oluşturuldu. Burada üretilen maskeler Adıyaman Belediyesi birimleri ile İl Jandarma Komutanlığı birimlerine gönderiliyor. Günde yaklaşık 300 maske üretiyoruz. Ürettiğimiz maskeler, tamamen el emeği göz nurudur. Herhangi teknolojik makine kullanmıyoruz."- Kursiyerler memnunKursiyerlerden Saadet Çitil ise Kadın Kültür Merkezi'nde maske ürettiğini belirterek, "Pandemi salgını ile karşı karşıyayız. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak için burada maske üretiyoruz. Hafta içi her gün bu merkezde ürettiğimiz maskeler, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacını karşılıyor. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak için buradayız. Onlar da bizlere yardımcı olsunlar ve mutlaka maske taksınlar. Sosyal mesafeye de dikkat etmeliyiz." diye konuştu.Kursiyerlerden Aysel Güneş ise kentteki kurumların maske ihtiyacını karşılamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Burada bizler canla ve başla çalışıyoruz. Halkımızdan sosyal mesafeye, hijyene ve maske takmalarına dikkat etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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