Tayvanlı ekibin uzaklaştırdığı iddiasına yönelik açıklama

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Taipei Ekonomi ve Kültür Komisyonu, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sırasında Tayvanlı ekibin uzaklaştırıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığı, enkaz alanlarında bulunan herkesin ortak gayesinin hayat kurtarmak olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basında ve sosyal medyada paylaşılan, Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmaları sırasında Tayvanlı ekibin uzaklaştırıldığı yönündeki asılsız haberlerin GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.

Enkaz alanlarında bulunan herkesin ortak gayesi "hayat kurtarmaktır". Tayvanlı arama kurtarma ekibi, kurtarma çalışmalarının en yüksek kapasiteye ulaşmasını sağlamak amacıyla uluslararası koordinasyon merkezi ve yerel yönetim ile işbirliği içerisinde, üzerlerine düşen şekilde çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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