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Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmaları sırasında Tayvanlı ekibin uzaklaştırıldığına ilişkin asılsız haberlere yönelik açıklama

Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmaları sırasında Tayvanlı ekibin enkaz çalışmalarından uzaklaştırıldığına ilişkin haberler hakkında açıklama yapan Taipei Ekonomi ve Kültür Komisyonu, haberlerin asılsız olduğunu dile getirerek, herkesin ortak gayesinin hayat kurtarmak olduğunu vurguladı

Giriş: 14.02.2023 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmaları sırasında Tayvanlı ekibin uzaklaştırıldığına ilişkin asılsız haberlere yönelik açıklama
Tayvanlı ekibin uzaklaştırdığı iddiasına yönelik açıklama
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HABERTURK.COM

Taipei Ekonomi ve Kültür Komisyonu, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sırasında Tayvanlı ekibin uzaklaştırıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığı, enkaz alanlarında bulunan herkesin ortak gayesinin hayat kurtarmak olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basında ve sosyal medyada paylaşılan, Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmaları sırasında Tayvanlı ekibin uzaklaştırıldığı yönündeki asılsız haberlerin GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.

Enkaz alanlarında bulunan herkesin ortak gayesi "hayat kurtarmaktır". Tayvanlı arama kurtarma ekibi, kurtarma çalışmalarının en yüksek kapasiteye ulaşmasını sağlamak amacıyla uluslararası koordinasyon merkezi ve yerel yönetim ile işbirliği içerisinde, üzerlerine düşen şekilde çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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