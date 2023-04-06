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Adıyaman’da yeni bir ada çayı türü keşfedildi

Iğdır Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel, Adıyaman bölgesinde, yeni bir ada çayı türü tespit ettiklerini ve bu türe 'Adıyaman adaçayı' ismini verdiklerini söyledi

Giriş: 06.04.2023 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman’da yeni bir ada çayı türü keşfedildi
Yeni bir türü tespit edildi! Adıyaman ismi verildi
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DHA

Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel ve Prof. Dr. Ahmet İlçim, Adıyaman'daki araştırmalarında tıbbi ve ekonomik özelliği yüksek yeni ada çayı türü tespit etti.

SADECE ADIYAMAN'DA YETİŞTİĞİ BELİRTİLDİ

DHA'nın haberine göre Prof. Dr. Tel, sadece Adıyaman'da yetişen türle ilgili açıklamasında, "Adıyaman'da yaptığımız çalışmalar sonucunda çalışma ekibi olarak dünya için yeni bir ada çayı türü tespit ettik. Ben ve Prof. Dr. Ahmet İlçim tarafından endemik türe isim verirken, türün yetiştiği ili anarak 'Salvia Adiyamanense' yani 'Adıyaman adaçayı' şeklinde isimlendirme yaptık" dedi.

TIBBİ VE EKONOMİK ÖZELLİĞİ VAR

Yeni ada çayının Adıyaman'a ve bilim dünyasına hayırlı olmasını dileyen Tel, "Biyokimyasal içerik çalışması da yaptığımız Adıyaman ada çayının tıbbi ve ekonomik özelliğinin de olduğu anlaşıldı. O çalışmamızın sonuçlarını da yakında bilim dünyasıyla paylaşacağız.

Katma değeri yüksek tarımsal ürünler konusunda ihtisas üniversitesi olan Iğdır Üniversitemize sunduğu imkanlar için, çalışmalarımızı her zaman bir takım arkadaşı gibi destekleyen rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya destekleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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