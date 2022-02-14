Piston patladı, işçiler ölümden döndü!

Adıyaman’da yapımı devam eden halk eğitim merkezi inşaatında vinç üzerinde boya yapan işçiler, vinç pistonunun patlaması sonucu ölümden döndü. Patlamada yaralanan ve havada asılı kalan vinçteki 2 işçi için ekipler seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi karşı tarafında yapımı devam eden halk eğitim merkezi inşaatında boyacılık yapan yabancı uyruklu Rıza Özbek (15) ve Davut Özbek, vinç sepetine çıkarak binanın dış cephesini boyamaya başladı.
Vinç sepetinde bulunan iki kardeş işçi, binanın 3.katını boyadıkları esnada vincin pistonunu tutan kulak diye tabir edilen demir pimleri kırıldı. Pimlerin kırılmasıyla vincin pistonu patlayarak hızla vinç kabinini parçalayıp araç içerisine ok gibi saplandı. Bu esnada binaya uzanan vinç sepeti ise hızla kapanınca işçiler demir sepet içerisinde başını ve vücutlarının çeşitli yerlerine sepetin sağına, soluna çarptı.
Havada asılı kalan vinç sepetinde yaralı halde duran Rıza Özbek ve Davut Özbek için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışmaları başlattı. İtfaiye ekipleri 15 yaşındaki Rıza Özbeyi, itfaiye merdiveniyle indirdikleri esnada zaman kaybının olmaması için olay yerinde bulunan elektrik dağıtım şirketi olan AKEDAŞ’a bağlı ekipler de araçlarıyla Davut Özbek’i bulunduğu yerden indirdi. Herkesin seferber olduğu yaralı iki kardeş işçi, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken vinç sahibi Aydın Canlı ise olayı anlatarak, “Yeni almış olduğumuz ve garantisi bitmeyen aracımız sepetle çalışırken pimlerinin kopmasından dolayı kaza meydana gelmiştir. İki arkadaşımız hafif yaralıdır. Bu araç yeni ve halen garantisi devam eden bir araçtı. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. İki arkadaşımız hafif şekilde yaralandı, durumları çok şükür iyi” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!