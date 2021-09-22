Jandarma tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satmaya çalıştığı esnada suç üstü yakaladı. Şahsın çantasında yapılan arama neticesinde 1 adet tarihi dönemlere ait heykel figürlü obje, 2 adet tarihi dönemlere ait kutsal kitap, 1 adet tarihi döneme ait doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen kutsal kitapların İbranice yazıldığı öğrenildi. Ele geçirilen malzemeler Adıyaman Müze Müdürlüğü teslim edildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem devam ediyor.