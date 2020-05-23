Hasandiğin köyünde Atatürk Barajı göletine giren Bahat Şimşek'in (18) boğulma tehlikesi geçirdiğini gören ağabeyi Serhat Şimşek (22) kardeşini kurtarmak için suya atladı.

İki kardeş bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, sağlık ekiplerine haber vererek iki kardeşi sudan çıkarttı.

Sağlık ekipleri Bahat ve Serhat Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.