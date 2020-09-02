Adıyaman merkezde 1 günde 66 adres karantina altına alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan 70 kişiden dolayı 66 adres İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.

İHA'nın haberine göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 70 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 66 adresin karantinaya alınmasına karar verdi.

Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Barbaros, Cumhuriyet, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mehmet Akif, Musalla, Örenli, Siteler, Sıratut, Sümerevler, Turgut Reis, Yenimahalle, Yenisanayi Yeşilyurt ve Yunus Emre Mahalleleriyle ile Kömür Beldesi ve Kuyulu Köylerinde bulunan 66 adreste 70 kişi karantina altına alındı.

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