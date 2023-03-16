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Adıyaman ve Şanlıurfa'da bugün okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Mardin ve Diyarbakır'da okullar yarın açık mı, kapalı mı?

Şanlıurfa'da okullar bugün 16 Mart açık mı? Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar bugün açık mı?

Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi, deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan bu iki kentte yeni tahribatlara yol açtı. Malatya, Mardin ve Dşyarbakır'da da yoğun yağış kentte tahribata neden oldu. Can kaybı ve kayıpların yaşandığı felaket sonrası Şanlıurfa, Adıyamabn Malatya ve Mardin'de eğitime ara verilip verilmediği merak ediliyor. İşte konuyla ilgili Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan gelen açıklama...

Giriş: 16.03.2023 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Şanlıurfa ve Adıyman bastıran sağanak yağış sonrası sele teslim oldu. Deprem felaketinin yaraları henüz sarılmamışken yaşanan felaket özellikle Şanlıurfa'da büyük hasara yol açtı. Öte yandan Diyarbakır, Malatya ve Mardin'de yoğun yağış özellikle tarım arazilerinde tahribata neden oldu. Birçok kişi sele kapılırken ilk belirlemelere göre Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı 15 kişi hayatını kaybetti.

    Peki, Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar yarın açık mı? Tatil açıklaması geldi mi? İşte Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan konuyla ilgili gelen açıklama...

  • ŞANLIURFA'DA OKULLAR BUGÜN AÇIK MI?

    Yaşanan sel felaketi nedeniyle Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir.Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı. Yani il genelinde bugün okullar tatil oalcak. 

  • ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR AÇIK MI?

    Adıyaman'da bugün okullar kapalı. Deprem felaketi nedeniyle il genelinde okulların açılışının 31 Mart tarihine kadar ertelenmesi nedeniyle bugün il genelinde okullar kapalıydı.

    Mardin, Diyarbakır ve Malatya'da ise okullar bugün açık olacak.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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