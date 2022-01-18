KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ? (19 OCAK)
Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Trafikte kar lastiği bulunmayan sürücüler zor anlar yaşarken, şehir merkezinde kar manzaraları kameralara yansıdı. Kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinden beri etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Trafikte uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar evlerine saatler sonra ulaşabildi. Kent merkezinde dahi aralıksız yağışını sürdüren kar, kuzey ilçelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kahramanmaraş - Kayseri karayolundaki Göksun tünelleri yönündeki geçiş trafiğinin kuyruğu, Edebiyat Yoluna kadar uzadı.
Kurucaova bölgesinde büyük yoğunluk oluştu. Karayolları ile Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken, kapanan köy yollarını da açmak için ekipler adeta zamanla yarışıyorlar.
Kuzey ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle Türkoğlu ilçesinde 21, Dulkadiroğlu ilçesinde 25 mahallenin okulunda bugün öğleden sonra yüz yüze eğitime ara verildi.
Yetkililer, araçlarında kar lastiği bulunmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Merkez ilçe Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ilçe ve büyükşehir belediye ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürerken, kara hazırlıksız yakalan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Rampaları çıkamayan sürücülerin imdadına kar destek ekibi adını verdikleri vatandaşlar yetişti. Şehir merkezinde etkili olan kar sonrası birçok noktada yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Öte yandan valilikten yapılan açıklama da ise eğitime ara verildi. Açıklamada, "19 Ocak Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il merkezi ve ilçelerimizde, özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğrenime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!