AA

Adıyaman ve İstanbul'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı



Adıyaman ve İstanbul'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Adıyaman ve İstanbul'da belirlenen 4 adrese düzenlediği operasyonda Ö.K, A.S.Ş. ve İ.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.

Zanlıların Adıyaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.