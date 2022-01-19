Adıyaman ve Gaziantep okullar tatil oldu mu? 20 Ocak 2022 yarın Adıyaman ve Gaziantep okullar tatil mi, kar tatili ilan edildi mi? - Son Dakika

Adıyaman ve Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Adıyaman ve Gaziantepli vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. İşte kar tatili haberlerine dair detaylar...

ADIYAMAN VE GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'da kar tatili

Adıyaman'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği açıklandı.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle tatil kararı alındığı belirtilerek, "İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Gaziantep'te okullara 1 gün daha ara verildi

Gaziantep Valisi Davut Gül, aşırı buzlanma beklendiğini belirterek, okulların 1 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

ADIYAMAN VE GAZİANTEP HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

GAZİANTEP °C , -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı