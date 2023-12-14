Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 14 Aralık Perşembe günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Adıyaman ve Bursa'da 3 büyüklüğünün üzerinde deprem oldu. İşte 14 Aralık 2023 son dakika deprem haberleri...