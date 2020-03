Adıyaman Valisi Pekmez, İdlib'de yaralanan askeri ziyaret etti

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pekmez, Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Topal ile Besni ilçesi Çat Mahallesi'ndeki babaevinde görüştü.

Pekmez, geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızın güvenliği ile vatanımızın ve milletimizin bekasını sağlamak amacıyla Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçekleştirilen hain hava saldırısında şehadete erişen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum. İdlib'de sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve insanların güven içerisinde yaşamasını temin edip zulme uğramalarını önlemek için vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Allah ordumuzu düşmanlarımıza karşı muzaffer eylesin."

Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal ve ailesine bir isteği olup olmadığını soran Vali Pekmez, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve herhangi bir ihtiyaç durumunda kendisine her an ulaşabileceklerini kaydetti.

Gazi Yasin Topal ve ailesi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Pekmez ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyarette, Vali Pekmez'e Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile kent protokolü eşlik etti.