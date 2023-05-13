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Adıyaman Seçim Sonuçları 2023: Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

2023 Adıyaman seçim sonuçları

Adıyaman seçim sonuçları için geri sayım başladı. 64 milyon 113 bin 941 seçmen 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. Gözler şimdiden “Adıyaman cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ile kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl?” sorusuna çevrildi. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek oy sayımının ardından Adıyaman seçim sonuçları da belli olacak. İşte 14 Mayıs 2023 Adıyaman seçim sonuçları ile ilgili detaylar…

Giriş: 13.05.2023 - 22:05 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için beklenen gün geldi çattı. 81 ilde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların oy verme işleminin sona ermesinin ardından Adıyaman seçim sonuçları da açıklanacak. Peki, Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ile kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl? İşte 2023 Adıyaman Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi sonucu ile ilgili ayrıntılar...

  • ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Adıyaman Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Adıyaman Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Adıyaman Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    ADIYAMAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ADIYAMAN SEÇIM SONUÇLARI İÇIN TIKLAYINIZ

    ADIYAMAN'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Adıyaman  Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 ADIYAMAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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