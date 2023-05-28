Adıyaman Seçim Sonuçları 2023: Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

HABERTURK.COM

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Adıyaman başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Adıyaman Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Adıyaman seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Adıyaman Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 79.79 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 20:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 217.021 oyla yüzde 69.00 - Kemal Kılıçdaroğlu: 97.496 oyla yüzde 31.00 aldı.

Adıyaman 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 217.021 oyla yüzde 69.00

Kemal Kılıçdaroğlu: 97.496 oyla yüzde 31.00

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 211.389 oyla yüzde 66.20 - Kemal Kılıçdaroğlu: 99.771 oyla yüzde 31.24 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Recep Tayyip Erdoğan: 217.021 oyla yüzde 69.00Kemal Kılıçdaroğlu: 97.496 oyla yüzde 31.00