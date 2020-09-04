Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve diğer yetkililerle katıldığı denetimde, kentteki esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.
Vali Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, her hafta sosyal duyarlılığın artırılmasına yönelik esnaf gezilerini sürdürdüklerini söyledi.
Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini esnafa bir kez daha hatırlattıklarını dile getiren Çuhadar, "Özellikle vatandaşlarımızın maske kullanımına özen göstermesi gerekiyor. Vakaların arttığını bilmelerini istiyorum. Bu vakaların artışını önlemek elimizde. Önlemlere ne kadar uyarsak o kadar sonuç alacağız." diye konuştu.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise ziyaretlerde güzel örneklerle karşılaştıklarını, bazı insanların da uyarıları dikkate almadığını gözlemlediklerini anlattı.
Kentteki vaka sayılarında son dönemlerde artış olduğuna işaret eden Kılınç, herkesin daha dikkatli olmasını istedi.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kaymakamlıklar tarafından koordine edilen denetim ekipleri, iş yeri, sosyal alan, maske ve sosyal mesafe kontrollerine kesintisiz devam ediyor.
Başta Emniyet teşkilatı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilen bin 630 personelin, 403 ekiple yaptığı denetimler kapsamında, iş yeri sahipleri ve çalışanlar koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıldı.
Evde izolasyon denetimleri de sürdürüldü. Bu kapsamda, evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşların ikametlerinden ayrılmaması, sağlık sorunu olan aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezi veya Alo 184 numaralarına bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.
- Malatya
Malatya kent merkezindeki denetimlere, Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten de katıldı.
Baruş ve beraberindekiler, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.
- Gaziantep
Gaziantep Valisi Davut Gül, sebze halindeki denetime katıldı.
Vatandaşları ve esnafı bilgilendiren Vali Gül, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta ise Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, denetimleri inceledi.
Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki işletmeleri ve alışveriş merkezini gezen Coşkun ve beraberindekiler, yetkili ve çalışanlardan salgına karşı duyarlı olmalarını istedi.
Coşkun, gazetecilere, şu an için sahada bir sorun görülmediğini söyledi.
Salgın tehlikesinin devam ettiğini belirten Coşkun, "Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de zaman zaman vakalarda artış olabiliyor. Şu an çok şükür kontrol dışında bir durum yok ve söz konusu değil. Vaka sayıları değerlendirildiğinde geçmişe oranla artış söz konusu. Alınan tedbirler neticesinde vaka sayılarının aşağı doğru döneceğini düşünüyoruz. Temennimiz bir an önce bu salgından kurtulmak." dedi.
,Fevzi Kemal Karagöz,Okan Coşkun,Fırat Özdemir
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