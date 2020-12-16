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ADIYAMAN - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

16.12.2020 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
ADIYAMAN - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
AA

Hakan Yücel K. idaresindeki 02 FV 309 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Ömer Raci ile Muhammet Tit yaralandı.112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Raci müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Raci'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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