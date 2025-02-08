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        Haberler Gündem Güncel Adıyaman-Malatya karayolunda ulaşıma kar engeli | Son dakika haberleri

        Adıyaman-Malatya karayolunda ulaşıma kar engeli

        Adıyaman Valiliği, kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Malatya karayolu Çelikhan güzergahının çift taraflı ulaşıma kapatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 02:01 Güncelleme: 08.02.2025 - 02:01
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        Adıyaman-Malatya karayolunda ulaşıma kar engeli
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        Adıyaman Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce Adıyaman-Çelikhan ile Çelikhan-Malatya kara yolunun çift yönlü ulaşıma kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Adıyaman
        #Malatya
        #haberler
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