Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince, Adıyaman kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

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