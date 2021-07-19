Kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı

AA

Cumhuriyet Mahallesi'nde satın alınan kurbanlık boğa, kamyonetin kasasından kaçtı. Sahiplerinin ve çevredeki vatandaşların peşinden koştuğu boğa, önce bir evin, ardından başka bir evin bahçesine girdi.Cadde aralarından kaçak hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık 1 saatlik süren kovalamaca sonucu boğa, halat ve ip yardımıyla yakalanabildi.Sakinleşmeyen kurbanlık, kamyonetin kasasına halatla bağlanarak götürülebildi.