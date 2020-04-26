İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki kez plaket verdiği Adıyamanlı hayırsever iş insanı Abuzer Yıldırım, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Adıyaman'da ihtiyaç duyulan ağız ve diş hastanesi, okul, cami, özel harekat hizmet binası ve lojmanları, sağlık ocağı ve taziye evi gibi birçok hayra imza atıp, vesile olan Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı hayırsever Abuzer Yıldırım, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan testlerde koronavirüsü tespit edilen Abuzer Yıldırım, tedavi altına alındı.

YARIN DEFNEDİLECEK

Yaklaşık 1 haftadır korona virüsünden dolayı hastanede tedavi gören Abuzer Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cansız bedeni daha sonra hastane morguna kaldırıldı. Hayırsever iş insanı Abuzer Yıldırım'ın, 27 Nisan Pazartesi günü defnedileceği belirtildi.

İKİ KEZ BAKAN SOYLU'DAN PLAKET ALDI

İş insanı Yıldırım'dan geriye Adıyaman'a yaptırdığı ve vesile olduğu yatırımlar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraber katıldığı açılış töreninden görüntüler. Yıldırım, 12 Şubat 2012 tarihinde yeğeni şehit polis memuru Ahmet Yıldırım'ın adı verilen polis merkezini yapımı nedeniyle, 30 Kasım 2019'da da Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Ek bina yapımındaki desteği nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kendisine plaket verilerek, teşekkür edilmişti.