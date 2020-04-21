Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

AA

Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kaya Mahallesi'nde oturan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine burada karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakam Abdullah Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede tüm giriş ve çıkışların durdurulduğunu, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina sürecinin devam edeceğini söyledi.

Mahallede 14 gün karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildiğini ifade eden Demirdağ, "Karantina uygulamasına yönelik denetimler yapılarak tedbirlere riayet etmeyenler hakkında idari ve adli işlem uygulanacaktır." dedi.