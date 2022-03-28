On bir ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala Adıyaman imsakiyesi, Adıyaman iftar ve sahur vakitleri araştırlmaya başlandı. İşte, Diyanet Adıyaman İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri

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