Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adıyaman haberleri: Kamyon TIR'lara çarptı! Can kaybı var | Son dakika haberleri

        Kamyon TIR'lara çarptı! Can kaybı var

        Adıyaman'da kum yüklü kamyon park halindeki TIR'lara çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:24 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyon TIR'lara çarptı! Can kaybı var
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adıyaman’da kum yüklü kamyonun park halindeki tırlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre G.B. idaresindeki kum yüklü kamyon, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak petrol istasyonunda park halindeki 2 TIR'a çarptı ardından devrildi.

        Kazada TIR'lardan birini yıkayan C.Ö. hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü yaralandı. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.B’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı, petrol istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Suudi Arabistan'da ABD-Ukrayna zirvesi
        Suudi Arabistan'da ABD-Ukrayna zirvesi
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Habertürk Anasayfa