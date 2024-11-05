Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.618,57 %-0,52
        DOLAR 34,3349 %-0,03
        EURO 37,5393 %0,37
        GRAM ALTIN 3.025,75 %0,10
        FAİZ 45,27 %0,44
        GÜMÜŞ GRAM 36,10 %0,55
        BITCOIN 70.217,00 %4,67
        GBP/TRY 44,7494 %0,46
        EUR/USD 1,0921 %0,40
        BRENT 76,10 %1,36
        ÇEYREK ALTIN 4.947,10 %0,10
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Adıyaman Destek Market bir yaşında - İş-Yaşam Haberleri

        Adıyaman Destek Market bir yaşında

        Türkiye, 6 Şubat 2023'te bölgeyi vuran yıkıcı depremlerin ardından yaralarını sarmaya devam ederken, Cargill'in depremden etkilenen bireyler ve ailelere destek olmak amacıyla Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile birlikte kurduğu Adıyaman Destek Market, birinci yıl dönümüne ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 17:09 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman Destek Market bir yaşında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman Destek Market, depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine temel gıda, temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri ve yüksek besleyiciliğe sahip hayvan yemi sağlıyor. Adıyaman Belediyesi Sosyal Yardım sistemiyle iş birliği içinde faaliyet gösteren Adıyaman Destek Market, belediyenin belirlediği ihtiyaç sahiplerinin insani koşullarda destek almasını sağlıyor.

        Bugüne kadar 1.500'den fazla aile ve 6.600'den fazla faydalanıcı Adıyaman Destek Market’ten ücretsiz yardım aldı. Adıyaman Destek Market’ten yararlananların önemli bir kısmı (yüzde 84) kadınlardan, yüzde 65'i 25-49 yaş grubundaki vatandaşlardan oluşuyor.

        Cargill Gıda Kamu Yönetimi ve İletişim Kıdemli Direktörü Demokan Konyalıgil, “Adıyaman'a ihtiyaç duyulan yardımın ulaştırılmasında TİDER ile iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz. Adıyaman Destek Market depremlerden sonra desteğe ihtiyaç duyan bölge halkının hayatlarını onurlu ve umutlu bir şekilde yeniden inşa etmelerine yardımcı olma kararlılığımızın bir kanıtıdır" dedi.

        REKLAM

        TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da TİDER'in 2010 yılında gıda bankacılığını tüm Türkiye'ye yaymak üzere kurulduğunu hatırlatarak, “Depremzedelere destek amacıyla böylesi anlamlı ve büyük bir projeye katkı sağlayan tüm kurumlara ve bağışçılarımıza sonsuz teşekkürler. Uzun soluklu bir proje olarak planladığımız Adıyaman Destek Market için yeni hedeflerimiz var.” dedi.

        Adıyaman Destek Market, ilk yılında yüzde 15'i bağışlardan oluşan, yüzde 85'i ise satın alınan 3.528 farklı ürünü tedarik etti. Toplam destek 81 bin 616 dolar oldu. Cargill, deprem sonrası yaptığı 1 milyon dolarlık bağışın yüzde 70'ini Adıyaman Destek Market’e ayırdı, geri kalan yüzde 30 ise acil yardım çabalarına yönlendirildi.

        Önümüzdeki dönemde Cargill ve TIDER, çocuk oyun alanlarının da eklenmesiyle Adıyaman Destek Market’i özellikle kadınların ve ailelerin faydalanabileceği bir sosyalleşme merkezine dönüştürmeyi planlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu
        Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu
        Sapanca Gölü alarmı! Kaza yapan araçlardan sızdı
        Sapanca Gölü alarmı! Kaza yapan araçlardan sızdı
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        Yine açık kapı faciası!
        Yine açık kapı faciası!
        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa