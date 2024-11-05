Adıyaman Destek Market bir yaşında

Adıyaman Destek Market, depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine temel gıda, temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri ve yüksek besleyiciliğe sahip hayvan yemi sağlıyor. Adıyaman Belediyesi Sosyal Yardım sistemiyle iş birliği içinde faaliyet gösteren Adıyaman Destek Market, belediyenin belirlediği ihtiyaç sahiplerinin insani koşullarda destek almasını sağlıyor.

Bugüne kadar 1.500'den fazla aile ve 6.600'den fazla faydalanıcı Adıyaman Destek Market’ten ücretsiz yardım aldı. Adıyaman Destek Market’ten yararlananların önemli bir kısmı (yüzde 84) kadınlardan, yüzde 65'i 25-49 yaş grubundaki vatandaşlardan oluşuyor.

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da TİDER'in 2010 yılında gıda bankacılığını tüm Türkiye'ye yaymak üzere kurulduğunu hatırlatarak, “Depremzedelere destek amacıyla böylesi anlamlı ve büyük bir projeye katkı sağlayan tüm kurumlara ve bağışçılarımıza sonsuz teşekkürler. Uzun soluklu bir proje olarak planladığımız Adıyaman Destek Market için yeni hedeflerimiz var.” dedi.

Cargill Gıda Kamu Yönetimi ve İletişim Kıdemli Direktörü Demokan Konyalıgil, “Adıyaman'a ihtiyaç duyulan yardımın ulaştırılmasında TİDER ile iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz. Adıyaman Destek Market depremlerden sonra desteğe ihtiyaç duyan bölge halkının hayatlarını onurlu ve umutlu bir şekilde yeniden inşa etmelerine yardımcı olma kararlılığımızın bir kanıtıdır" dedi.

Adıyaman Destek Market, ilk yılında yüzde 15'i bağışlardan oluşan, yüzde 85'i ise satın alınan 3.528 farklı ürünü tedarik etti. Toplam destek 81 bin 616 dolar oldu. Cargill, deprem sonrası yaptığı 1 milyon dolarlık bağışın yüzde 70'ini Adıyaman Destek Market’e ayırdı, geri kalan yüzde 30 ise acil yardım çabalarına yönlendirildi.

Önümüzdeki dönemde Cargill ve TIDER, çocuk oyun alanlarının da eklenmesiyle Adıyaman Destek Market’i özellikle kadınların ve ailelerin faydalanabileceği bir sosyalleşme merkezine dönüştürmeyi planlıyor.