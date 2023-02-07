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Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan bir binanın enkazından 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Giriş: 07.02.2023 - 00:48 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Adıyaman'da yaklaşık 20 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
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AA

Atatürk Bulvarı'nda 9 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 20 saat sonra yaralı olarak çıkarılan ve isminin Filiz Coşar olduğu öğrenilen kişi, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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