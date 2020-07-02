Adıyaman'da yakalanan terörist tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, 20 Haziran'da gözaltına alınan bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mervan" kod adlı M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- PKK'nın sığınaklarının yerini deşifre etmişti

Jandarma ekiplerince yakalanan "Mervan" kod adlı M.A'nın gösterdiği 2 sığınak ile 9 noktada arama tarama faaliyeti gerçekleştirilmişti.

Aramada bir kısmı sığınaklarda, bir kısmı da toprağa gömülü bidonlarda, örgütü simgeleyen bez parçası, birer soba ve ocak, 2 güneş paneli, 6 batarya, 3 akü, 75 pil, 4 radyo, 8 el feneri, 400 metre kablo, çeşitli örgütsel dokümanlar ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.