Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar N.E, Y.K, M.G.K. ve S.U. adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da dün düzenlenen operasyonda, 17 parça halinde 92,08 gram sentetik uyuşturucu, 52 uyuşturucu hap, 420 cinsel içerikli jel ve 710 cinsel içerikli hap ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.