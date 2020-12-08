Adıyaman'da üretilen hurma çiftçinin yüzünü güldürüyor

Türkiye'de hurma yetiştiriciliğinde adından söz ettiren ilçede cennet hurması mesaisi erken saatlerde başlıyor. Hasatta hurmalar teker teker dalından koparılarak kasalara özenle diziliyor.
Çevre illerden gelen tüccarlar tarafından satın alınan hurmalar iç pazarda piyasaya sunuluyor.
Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas, AA muhabirine, ilçenin Trabzon hurması yetiştiriciliğinde önemli yere sahip olduğunu söyledi.
Kentin Trabzon hurması yetiştiriciliği sıralamasında 20'nci sırada olduğunu dile getiren Kiyas, bu yıl hasadın verimli olduğuna işaret etti.
Kiyas, 2 bin 50 dönüm alanda hurma yetiştiriciliğinin yapıldığını ve hasadın halen sürdüğünü aktararak, şöyle konuştu:
"Geçen yıla göre ortalama yüzde 10-15 arasında bir verim artışı söz konusu. Geçen yıl ortalama 7 bin ton olan hurma üretimi bu yıl 8-9 bin tona yükseldi ve pazarlarda yerini aldı. Bu hurma iklim olarak bu coğrafya için çok uygun. İl Özel İdaresi Meyveciliği Yetiştirme Programı kapsamında 34 bin adet fidan yani 1300 dekara tekabül eden alana Trabzon hurması fidanı dikilmesi için çiftçilere dağıtım yapacağız.
Hurmalar iç pazarda sofralık olarak ve kurutmalık olarak değerlendiriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kaymakamlığımız tarafından yapılmasını düşündüğümüz kurutma fabrikası kurma projemiz var. Bu proje de yakın zamanda hayata geçecektir."
- "Tüccarlar, en lezzetli hurmaların ilçemizde yetiştirildiğini söylüyor"
Hurma üreticisi Hamza Dayangaç ise amca oğlunun tavsiyesi üzerine 21 yıl önce hurma üreticiliğine başladığını, ilçelerindeki hiçbir ürünün "cennet hurması" kadar verim vermediğini belirtti.
475 ağaçtan yılda 80-90 ton ürün aldığını ifade eden Dayangaç, "Bizler burada topluyoruz genelde tüccarlar gelip alıyorlar ve çeşitli illere dağıtılıyor. Ürünümüz kalite olarak çok iyi ve şeker oranı yüksek. Tüccarlar, Türkiye'de en lezzetli hurma ilçemizde yetiştirildiğini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.
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