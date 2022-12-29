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Adıyaman'da üreticilere arı kovanı dağıtıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce arıcılara yüzde 70 hibe olarak kovan dağıtımı yapıldı

Giriş: 29.12.2022 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman'da üreticilere arı kovanı
AA

Adıyaman'da, Çelikhan İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nce arıcılara kovan dağıtımı yapıldı.

İlçe merkezinde kurada ismi belirlenen arıcılara yüzde 70 hibe olarak bin arı kovanı dağıtımı yapıldı. Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, kent genelinde 5 bin 500 arı kovanı dağıttıklarını söyledi.

İlçede kurada belirlenen arıcılara kovan dağıttıklarını belirten Yiğit, "Adıyaman Valiliği ve İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından finansmanı sağlayan Adıyaman genelinde 5 bin 500 arı kovanı dağıtımı yaptık. Çelikhan'da ise kurada ismi çıkan 66 arıcıya bin arı kovanı dağıtımı yaptık. Buradan bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği olarak kentte arıcılığı bir üst seviyeye getirmek ve üretimi destekleyip, üretimi çoğaltmak için elimizden gelen gayretleri göstereceğiz." dedi.

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