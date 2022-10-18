Adıyaman'da TIR'a çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Mesut Ödemiş'in kullandığı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.