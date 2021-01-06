Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş M. Kürşat Yılmaz-1 operasyonu kapsamında, merkeze bağlı Pınaryayla köyü yakınlarında arazi arama tarama çalışmaları başlattı.

Ekipler, çalışmalarda toprağa gömülü iki bidon buldu. Bidonlar içerisinde yapılan aramada, teröristlere ait 4 kilogram çay, 10 kilogram makarna, 7 kilogram tuz, 30 kilogram bulgur, 5 kilogram toz şeker, 35 kilogram un, 1 kilogram pul biber, 4 toz meyve suyu, 2 ayakkabı, 2 iç çamaşırı, 10 metre sera naylonu ele geçirildi.

Ele geçirilen yaşam malzemeleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.