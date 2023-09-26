Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda bir kişi tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK'ya yardım sağladığı iddiasıyla H.A'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.