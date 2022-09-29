Terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerger ilçesi Yeşilyurt köyü kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, 3 farklı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.