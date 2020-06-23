Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, E.D, M.H.Ç. ile A.C.Ö'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 3 yasak yayın ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.