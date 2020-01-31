Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

AA

Adıyaman'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.Ekipler, operasyonda A.K, Ş.Y.A. ve A.Y.A'yı gözaltına aldı.Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, çok sayıda çek, senet, ev tapuları ve notlar ele geçirildi.