Adıyaman'da tarihi eser operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, kentte bir adrese yapılan operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 157 sikke, 6 metal obje ve ruhsatsız tabanca ile 14 mermi ele geçirdi.

N.D. ile K.D. gözaltına alındı.