Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bahçecik Mahallesi Muhtarı M.Y. ile 3 kişinin sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptığını belirleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.