Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde soba patladı. Patlama nedeniyle 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi Yakup Canpolat Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli İsa ailesi, evdeki kömür sobasını yakmak için mazot kullandı. Mazot, yanan sobaya döküldüğü esnada büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamada odada bulunan anne, baba ve 5 çocukları yaralanırken etrafa saçılan kıvılcımlar ise yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

1 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Gessen İsa, eşi Secde ve çocukları Semanur, Leyla, Mahmud, Melek ve Abdullah İsa’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Semanur İsa, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.