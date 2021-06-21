Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi Atatürk Barajı yolu yakınlarında iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada, ismi henüz tespit edilemeyen şüpheliler, Emrah Bayğut (31) ile Fırat Bayğut (20)'u silahla ağır yaraladı.

Yaralılardan Emrah Bayğurt, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılırken, Fırat Bayğut ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.