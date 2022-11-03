Adıyaman'da silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

DHA

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Şaban A. ve Zeliha A. yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şaban A., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulanmak üzere emniyete götürdü.