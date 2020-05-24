Adıyaman'da şehitlik ziyareti

Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, kabir temizliği de temizlik de yaptı.Şehit yakınları, kabir başında duygusal anlar da yaşadı.

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