Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar sonucu PKK/KCK içinde yer alan 9 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar E.Ç, V.D, C.B.D, M.Ç, E.Ü, A.D, N.Ç, İ.T. ve H.B. jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan E.Ç, V.D, C.B.D, M.Ç, E.Ü ve N.Ç. tutuklandı, İ.T, A.D. ve H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.