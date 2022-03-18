Adıyaman'da PKK gözaltısı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu tespit edilen K.A., jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından K.A. 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan adliyeye sevk edildi.